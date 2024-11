Polilla se disfrazó en honor a la Gorda Fabiola: “mi cómplice no está presente hoy para respaldarme”

Polilla ha conmovido profundamente a sus seguidores desde el momento en el que falleció la Gorda Fabiola, ya que tuvieron una relación admirada por muchos y que duró un poco más de 20 años llena de amor y buenos momentos.

De hecho, después de que se confirmó que la humorista había perdido la vida, muchos estaban atentos a la reacción de su esposo. Que esperó unos días para pronunciarse y, desde entonces habla constantemente de ella y de lo que tenían.

Polilla se disfrazó de la tristeza que siente por la muerte de la Gorda Fabiola

A través de sus redes sociales, el comediante compartió una fotografía celebrando Halloween y aprovechó para recordar una vez más al amor de su vida, sin embargo, lo hizo con dolor, pues es el primero que pasa sin ella a su lado.

“La cómplice de mis locuras no está presente hoy para respaldarme”, escribió, debido a esto, el 2024 es un año diferente, siempre tuvo la mejor actitud y entusiasmo, pero ahora solo lo hizo para compartir con sus colegas.

“Dentro del abanico de posibilidades que nos da un día como hoy, encontré el personaje más acorde a mi momento”, finalizó en el texto del post. Y es que Polilla decidió personificar a Tristeza, de la película ‘Intensa-Mente’.

Con su rostro completamente azul, unas gafas negras enormes y una peluca del mismo tono, el humorista presumió su maquillaje y conmovió a sus seguidores, quienes no han dudado al dejarle mensajes en sus redes sociales.

Su hijo, David Polanía le envió un mensaje de ánimo y también recordó la presencia de su mamá: “Alegría no está físicamente, pero ella se encuentra en cada uno de nuestros corazones”, escribió y recibió varias respuestas de apoyo.

“Cómo puedes hacerme reír y derramar una lágrima al mismo tiempo”, “La capacidad de hacer reír estando triste… aplausos de pie”, “Es tan difícil seguir sin el amor de tu vida”, “Tristeza, una emoción tan real como lo humano. Un abrazo Poli”, dicen algunos usuarios de Internet.

Raúl Ocampo sintió celos de Polilla tras la muerte de La Gorda Fabiola

En medio de Los Enredados, uno de los periodistas le preguntó a Ocampo si la fallecida actriz, Alejandra Villafañe ha aparecido en sus sueños, tal como le ha sucedido humorista de Sábados Felices, pues en una entrevista en Día a Día reveló que ella se le había manifestado para darle un importante mensaje.

"Hasta el momento no he soñado con Ale e incluso sentí celos de Polilla cuando dijo que había soñado con ella tres veces. Yo dije como '¡Usted va un mes, haga la fila que yo voy once meses!'", expresa entre risas.