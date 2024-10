La dolorosa razón por la que Raúl Ocampo sintió celos de Polilla tras la muerte de La Gorda Fabiola

Raúl Ocampo es el nuevo invitado de Los Enredados y en su participación en este podcast de Caracoltv.com y La Red , abre su corazón para hablar sobre el lamentable e inesperado fallecimiento de Alejandra Villafañe , quien era su novia y murió después de haber luchado contra un agresivo cáncer.

En medio de la entrevista, el actor dice que perdió al amor de su vida y que Nelson Polanía, Polilla, está afrontando la misma situación, pues su esposa La Gorda Fabiola partió del mundo el 19 de septiembre a los 61 años.

La razón por la que Raúl Ocampo sintió celos de Polilla tras la muerte de La Gorda Fabiola

Acto seguido, uno de los periodistas le pregunta a Ocampo si la fallecida actriz ha aparecido en sus sueños, tal como le ha sucedido humorista de Sábados Felices, pues en una entrevista en Día a Día reveló que ella se le había aparecido para darle un importante mensaje.

"Hasta el momento no he soñado con Ale e incluso sentí celos de Polilla cuando dijo que había soñado con ella tres veces. Yo dije como '¡Usted va un mes, haga la fila que yo voy once meses!'", expresa entre risas.

Raúl Ocampo hace un juramento luego de la muerte de Alejandra Villafañe

Frente a esto y haciendo referencia a cómo su duelo ha sido un proceso de crecimiento y entendimiento, el actor hace una promesa en medio de Los Enredados: "Se los juro por Dios que me voy a volver a enamorar y esa persona va a ser un nuevo amor de mi vida".

Sumado a esto, Raúl Ocampo hace la claridad de los planes que tiene para su futuro: "se los juro también que proyecto tener hijos, ellos van a ser amores de mi vida, sus hijos, o sea mis nietos lo serán".

A modo de impactar en quienes lo escuchan y demostrar que el cariño puede trascender y depende de uno mismo, el actor resalta que: "al final, yo mismo he sido mi gran amor durante la vida, entonces, por favor, enamórense de ustedes, de los que están, de los que no".