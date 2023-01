Exnovio de Yina Calderón responde a sus acusaciones con íntimos pantallazos de WhatsApp

Yina Calderón no deja de dar de qué hablar y aún más desde que terminó su mediática relación con Julián Luna, pues desde eso ha venido teniendo mala racha, incluso, hasta le hackearon el Instagram y ella no dudó en señalar a su exnovio como el culpable de este incidente y de todas las otras cosas malas que le han pasado.

Actualmente, la instagramer ya recuperó su cuenta y aprovechó para publicar la supuesta prueba de que sí fue su ex el responsable de este hecho. Además, Yina escribió un polémico mensaje en el que expresó lo siguiente: “yo le di comida, ropa, celular y amor, lo dejé porque me cansé de mantenerlo y así me paga”.

Ante las fuertes acusaciones y el contundente mensaje de Calderón, Julián no se pudo quedar callado y le respondió a través de sus historias de Instagram publicando pantallazos de conversaciones de Whatsapp en los que se ven los fuertes mensajes que Yina le envío durante los primeros días de enero, esto con el fin de Luna demostrar el odio que tiene la mujer hacia él.

Además, Julián finalizó asegurando que Calderón tiene a sus seguidoras “engañadas” con lo que comercializa en Instagram porque es una “farsa”, pues que él conoce “también cómo son”.

