¿Exesposa de Jessi Uribe 'mechoneó' a Paola Jara? La cantante revela la verdad

En ocasiones, las redes sociales que le han brindado tantas satisfacciones a Paola Jara , también la han juzgado de manera inmisericorde. “Son muy hirientes, y creo que a ninguna mujer le gusta que la traten de ‘zorra’, ni ‘quitamaridos’. Las que atacan son las mismas mujeres. Digo, qué manera de tratar a las demás, qué necesidad de insultar de esa manera. Siempre he pensado una cosa, sea cual sea el motivo porque el que él se separó o lo que sea, yo también soy mujer, y pienso, si mi relación se me acaba es porque algo estaba fallando, no tengo por qué echarle culpas a los demás y se han dedicado como si la culpable de lo que está pasando en esa familia fuera otra persona. Cada uno sabe cuáles son las goteras que tiene en su casa ¿por qué tienen que salir a buscar culpables?”.

“Dijeron que ella ( Sandra Barrios ) me había mechoneado en un camerino, después de un concierto, y nunca, cuando en mi vida nos han presentado. Han inventado de cuanta cosa, ¿te imaginas donde eso hubiera sido verdad?”, expresó Paola haciendo referencia a la cantidad de falsos rumores que le han inventado, incluso, hasta con supuestos videos de porno la han relacionado.

