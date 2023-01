Así reaccionó Iván Calderón ante el supuesto romance de Paola Jara con Jessi Uribe

Cuando Paola Jara terminó con Iván Calderón, el año pasado, todos querían tener declaraciones suyas, pero solo le habló a Vea. En ese momento afirmó que el amor se transforma. “Dijeron que él terminó conmigo porque me había pillado con Jessi. Hasta qué punto llegan a inventar, cuando Iván y yo no terminamos por terceros. No somos los mejores amigos porque es muy difícil terminar una relación y decir ’quedamos de íntimos’, pero tampoco estamos en malos términos. Lo confieso, me duelen más los chismes por él que por mí, porque no es chévere que termines una relación y que inmediatamente estén diciendo que tu expareja ya está con alguien, y menos en las circunstancias en las que están poniendo las cosas. Me ha dolido mucho por él, porque Iván siempre va a ser una persona muy importante en mi vida”. Recién comenzaron los rumores tuvieron la ocasión de hablar. Iván le dijo que sabía que eran mentiras.

Para quienes la llamaron ‘quitamaridos’ tiene un mensaje contundente:

“Que se preocupen un poquito más por sus vidas, que busquen trabajo, porque cuando la gente está desocupada... no sé cómo hacen para inventar tantos perfiles falsos. Lo que me parece más chistoso es que me han tocado perfiles falsos, diciéndome ‘zorra’, y miro la foto del perfil y es una mujer desnuda, con cero seguidores, cero seguidos”.

