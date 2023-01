Ex de Kourtney Kardashian es fotografiado besando a una estrella de Disney

Las Kardashian siempre son tema de conversación en la farándula internacional por sus amores y desamores. Sin embargo, una de las que más se ha visto expuesta por su relación es Kourtney Kardashian, quien tiene una relación amor-odio con Scott Disick, padre de sus tres hijos.

Durante las transmisiones de las temporadas de ‘Keeping Up With The Kardashians’, los televidentes fueron testigos de los constantes cambios de Scott ocasionados por el abuso de sustancias.

Finalmente, Koutney decidió poner punto final a su relación y desde allí Disick se ha encargado de presumir a cuanta modelo tenga a su lado. Esta vez se dejó fotografiar junto a la estrella de Disney, Bella Thorne, de 19 años.

Todo está sucediendo en Cannes, al mismo tiempo en que Kourtney Kardashian pasa sus días de vacaciones con el joven modelo y boxeador Younes Bendjima, quienes también han sido fotografiados en posiciones bastante cariñosas.

La batalla todavía continúa y aún no está claro qué tan comprometidos están con sus nuevas conquistas.