Esta es la suma de dinero que ganan las Kardashian por hacer publicidad en Instagram

Las estrellas del famoso programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’ tienen un negocio redondo con sus respectivas cuentas de Instagram, con tan solo una publicación promocionando un producto o un articulo reciben una suma de dinero considerable.

El director ejecutivo de la firma de marketing digital ‘Talent Resources’, Michael Heller, asegura que las hermanas Khloé, de 32 años, y Kourtney, de 37 años, pueden ganar hasta 250.000 dólares por compartir una foto con sus 64.1 millones y 54.3 millones de seguidores, respectivamente.

La súper estrella Kim Kardashian ya alcanza los 94.1 millones de seguidores en la red social y las marcas podrían llegar a pagarle 500.000 dólares por una publicación.

Los productos promocionados por las hermanas suelen ser tés para la pérdida de peso, chaquetas para esquiar y fajas que hacen que la cintura luzca más pequeña.

Las Kardashian ya tienen tal nivel de popularidad que se dan el lujo de decidir lo que quieren publicar. Este modelo de negocio representa cerca del 25 por ciento de sus ingresos.