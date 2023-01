¡Espectacular! Así fue la fiesta navideña de la familia Kardashian

Como es tradición, Kris Jenner preparó una magnifica fiesta de Navidad en su casa en donde por supuesto asistieron sus hijos, sus parejas, sus nietos y diferentes invitados entre familiares y amigos cercanos a la familia.

Durante la celebración Kim, Kourtney, Khloé y Kendall se encargaron de compartir con sus seguidores en Snapchat videos de lo que ocurría en el lugar.

La casa de la matriarca de este hogar abrió las puertas a Kanye West, esposo de Kim Kardashian, Scott Disick, ex de Kourt, y Yunes Bendjima, su actual novio. Así mismo, estuvo presente Travis Scott, pareja de Kylie Jenner.

En las imágenes hace falta la presencia de la joven empresaria, quien al día siguiente apareció en la cuenta de Snapchat de Khloé asegurando que sí había estado en el lugar.

Por su parte, Khloé mostró por segunda vez su barriga de embarazada gracias a Kim Kardashian, quien la enfocó para hacer detalle en el nuevo integrante que viene en camino.

Ryan Reynolds, productor del reality Keeping Up With The Kardashians, fue uno de los invitados principales, así como Christina Aguilera, Kyle Richards, Mauricio Umansky, Colton Haynes y Jeff Latham.

La parte musical estuvo a cargo del rapero Travis Scott, Babyface y Toni Braxton.

