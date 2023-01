Es el cumpleaños de Hayley Williams, aquí lo celebramos con el top 5 de sus canciones más escuchadas

La vocalista de la icónica banda Paramore , Hayley Williams festeja hoy sus 34 años y gracias a su carrera en la industria musical, la estadounidense se ha quedado en el corazón y memoria de muchos fanáticos quienes han conmemorado desde muy temprano su natalicio en las redes sociales posicionando su nombre en las tendencias mundiales de Twitter.

Para continuar esta celebración te traemos el listado de las cinco canciones más escuchadas de Hayley Williams junto a la agrupación de rock Paramore, con quienes aterrizará en Colombia el primer semestre del 2023 para presentar su gira 'Paramore in South America'.

'Decode'

Esta famosa canción se popularizó por pertenecer a la banda sonora de la película Crepúsculo, el video oficial sigue rompiendo cifras en vistas, pues a la fecha a llegado a más de 428 millones de reproducciones en YouTube.

'Misery Business'

Un sencillo musical con el estilo rebelde que caracterizó a la banda por muchos años, pertenece al álbum de estudio 'Riot', también ha sumado una cantidad importante de reproducciones en Youtube y cuenta con 1.5 millones de me gusta en su canal oficial.

'Still Into You'

Una mezcla entre el punk rock y pop rock hace de esta canción y su video oficial una fiesta colorida entre Hayley Williams, Taylor York y Jeremy Davis, quienes recibieron el premio a la mejor canciòn de enamoramiento en los Radio Disney Music Award.

'The Only Exception'

Un sencillo que conforma el tercer álbum de estudio llamado 'Brand New Eyes', muestra el lado romántico y nostálgico de la banda. Estuvo bajo la direcciòn de Brandon Chesbro con fecha de lanzamiento en septiembre del 2009.

'This Is Why'

No podemos dejar atrás lo más reciente de Paramore, con esta canción la banda anunció su regreso a los escenarios musicales, 'This Is Why' es el más reciente álbum de estudio de los estadounidenses, con este suman seis discografìas y el total de las canciones de este álbum se conocerán para el 2023.

¿Estás listo para reproducir sus canciones y desearle un Feliz Cumpleaños?