Enfermeras fingen que un paciente muere y graban video bailando en la habitación

Un video grabado en el hospital Joan XXIII de Tarragona ha generado revuelo en las redes sociales, pues en el se ve a cuatro enfermeras utilizando las instalaciones del centro médico para divertirse durante su horario laboral.

Las profesionales se reunieron en una de las habitaciones para grabar un TikTok que desató la ira de muchos internautas. Tres de las mujeres que participaron aparecen al alrededor de la cama, aparentando atender a un paciente, luego de un rato con sus gestos dan a entender que falleció y ponen una sábana blanca sobre su rostro.

Justo después de esa secuencia llega la parte más polémica del video, pues el supuesto paciente resulta ser una enfermera que se levanta y empieza a bailar junto a sus compañeras al son de la famosa canción 'Astronomía' de Tony Igy, que ha sido utilizada como banda sonora de algunos memes relacionados con la muerte.

Esta claro que este es el meme del año !! Los negros del ataúd de Ghana

Si estás de acuerdo haz RT y si no Like

Gracias 😘 pic.twitter.com/s6S94uhder — MALPARIT 🎗 (@MALPARIT6) May 7, 2020

Luego de que el contenido se volviera viral en redes, una lluvia de críticas cayó sobre estas enfermeras, ya que muchos usuarios de redes condenaron el acto al considerar que se trataba de una "burla a los muertos".

"Esto ya es demasiado. He visto a mucha gente salir sin vida de una UCI y no me hace ni gracia ver este vídeo. ¿Cómo pueden grabar ese vídeo en un hospital y publicarlo en las redes sociales?", "Si son capaces de hacer algo así después de enfrentarse a un virus que se ha llevado por delante a tanta gente, o bien no tienen conciencia alguna o son demasiado descerebrados ", "Es increíble, qué vergüenza ajena y qué tristeza, qué falta de moral, ética y profesionalidad", fueron algunas de las reacciones que generó el video.

Publicidad

Según lo reveló el Diario de Tarragona , las directivas del hospital ya están al tanto de la situación y rechazan por completo lo sucedido, pues califican esta actividad como inapropiada. Por ahora, ha sido abierta una investigación y según sus resultados se tomarán las medidas correspondientes.