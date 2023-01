Emotivo gesto de novio que rapa a su novia con alopecia se hace viral

En redes sociales ha dado la vuelta el video que muestra el dulce gesto que tuvo un hombre con su novia, a quien le corta el cabello, ya que padece alopecia, y al terminar, se rapa su cabeza también.

El momento fue registrado por la propia Eva Barilaro, una joven francesa que vive en Mónaco, quien debido a su enfermedad tiene como rutina raparse para evitar que sean notorios los espacios en los que no hay cabello, por lo que la sorprendió la acción de su novio.

Barilaro estaba grabando el video para su cuenta de TikTok mostrando la complicidad de su pareja al ayudarla con el corte, sin embargo, no contaba con que él también raparía su cabeza. Una muestra de amor y apoyo por la que esta mujer no pudo contener las lágrimas.

“‘Igual que tú’, dijo mi novio, me sorprendió afeitándose la cabeza justo después de afeitarme la mía”, aseguró en su canal de YouTube donde replicó el video.

Este gesto ha logrado tocar el corazón de varios internautas que no dudaron en comentar y replicar el video con el que se da un lindo mensaje.

“Este video es para recordar a todos que el amor está por encima de todo, y que lo único que se necesita es amor”, fue lo que también mencionó Eva Barilaro.

