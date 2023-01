Emily Múnera, del Desafío The Box, reapareció en redes y reveló detalles de su estado de salud

A través de redes sociales, la reconocida exparticipante del Desafío The Box 2022 Emily Múnera reveló nuevos detalles sobre su accidente de tránsito, ocurrido el pasado 7 de enero en Mocoa, Putumayo. La Súper Humana fue trasladada en ambulancia hasta Puerto Asís para ser valorada por un especialista.

"Bueno, después de tantos exámenes, lo que tengo son varias fracturas en la cara y una inflamación en el cerebro, pero no es ningún derrame ni nada", señaló en medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne 170 mil seguidores. Además agregó que la remitirán la Unidad de Cuidados Intermedios a esperar que se le baje un poco más la inflamación para ser operada posteriormente.

"Los amo y saben que todo en la vida tiene un propósito y esta es solo una prueba más. De la mano de Dios, mi familia y todos ustedes, superaré esta situación", señaló la joven en un mensaje escrito junto al video.

Cabe aclarar que el pasado 8 de enero, Múnera había expresado que tenía una fractura en la nariz y un trauma craneoencefálico, por lo que estaban a la espera de un neurólogo para que la revisara. Diferentes internautas y exparticipantes de la más reciente edición del Desafío The Box como Valkyria, Duván, Juan Pablo y Alexa se han tomado las plataformas digitales para desearle pronta recuperación.