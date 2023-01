¡Conoce a los bebés! Súper Humanas del Desafío 2021 que se convirtieron en madres este año

El 2023 está a punto de llegar cargado de sorpresas para todos y qué mejor forma de cerrar este 2022 que haciendo un recuento del

Desafío, una de las producciones de Caracol Televisión que más acogida tiene por parte del público.

Este año, tres grandes Súper Humanas del 2021 cambiaron un poco su estilo de vida para darle la bienvenida a los nuevos integrantes de sus familias. No te pierdas el top 3 de exdesafiantes que se convirtieron en madres estos 12 meses.



Paola Solano

La ganadora del Desafío The Box 2021 tuvo un espectacular año, pues no solo se convirtió en madre de José Martín, sino que también contrajo matrimonio con el también deportista Gago, a quien conoció en el reality. La pareja anunció el nacimiento del pequeño en mayo y se tomó un tiempo prudente para presentarlo en redes sociales.

Sonia Manjarrés

Una de las participantes más resistentes de toda la competencia sorprendió a sus seguidores al anunciar su embarazo en redes sociales junto a su hermana gemela. Valeria, su hija, nació el 8 de agosto cuando ella tenía 40 semanas de embarazo y ha cambiado su vida completamente pues, aunque la mujer no dejó de ejercitarse durante la gestación, sí tuvo que aprender muchas cosas de la maternidad.

Melissa Chalare