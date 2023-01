Accidente Emily Múnera: Juan Pablo, Valkyria, Alexa y otros Súper Humanos que han reaccionado

El pasado 7 de enero, los fanáticos del Desafío The Box se llevaron una gran sorpresa luego de enterarse que Emilly Múnera, una de las Súper Humanas en el 2022, sufrió un accidente de tránsito en Mocoa , por lo que fue trasladada a Puerto Asís. Según informó la joven, presentó una fractura en la nariz y un trauma craneoencefálico, lo que dejó preocupados a sus seguidores.

Luego del incidente, diferentes exdesafiantes se tomaron las plataformas digitales para enviarles palabras de aliento. La primera de ellas fue Alexa, quien compartió las fotos que Emily había posteado en sus historias de Instagram con el mensaje: "pronta recuperación, reina".

La ganadora de la más reciente edición de la producción de Caracol Televisión, Valkyria, también indicó: "Emily sufrió un accidente delicado y se encuentra en observación... La tenemos todos en oración". Por su parte, Juan Pablo hizo una dinámica de 'Preguntas y respuestas', de manera que un usuario lo cuestionó sobre la noticia, por lo que él respondió: "he estado por ahí escribiéndole, no me ha respondido y estoy muy preocupado".

Duván también llamó la atención pues posteó una fotografía que los últimos integrantes del Equipo Gamma se tomaron luego de salir de la Ciudad de las Cajas con el siguiente mensaje: "pronta recuperación a mi chinita, que de esta sales como siempre lo haces".