Emily, exparticipante del Desafío The Box, sufrió accidente de tránsito en su motocicleta

Emily Munera, recordada por su participación en el Desafío The Box 2022, sufrió un accidente de tránsito, así lo informó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 160 mil seguidores. Según informó, se encontraba en Mocoa cuando tuvo lugar el incidente; sin embargo, fue trasladada a Puerto Asís y está siendo valorada por el cuerpo médico.

Inicialmente, cercanos a la Súper Humana postearon una fotografía en las historias de su cuenta personal, donde se le veía siendo atendida en una ambulancia y con varias lesiones en el rosto. Junto a la publicación se encontraba el siguiente mensaje: "Hola, buen día. Pedimos cadena de oración por la salud de Emily, nuestra reina, que el día sábado tuvo un accidente de tránsito".

Mira también: Stephanie Villadiego, exparticipante del Desafío The Box, fue agredida por un hombre

Publicidad

La noticia también fue compartida en la misma red social por Alexa, su compañera en el reality, que al igual que otros internautas le deseó pronta recuperación.

Luego de conocerse el hecho, Emily apareció nuevamente en la plataforma para explicar lo que había ocurrido: "la verdad no ha sido nada fácil, por unos minutos pensé que me iba a morir. Iba yo en la moto y en esas venía otra moto de frente, pero no tenía luces y yo me cuerdo que chocamos, grité y ahí no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital", expresó.

Te puede interesar: "Me duele mucho": Maleja, del Desafío The Box, pidió ayuda por situación que vive con su hermana