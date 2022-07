Ella es Irma Esquivel, la mujer que a los 84 años se graduó como bachiller en México

En más de una oportunidad, los adultos mayores han demostrado que no hay edad para cumplir los sueños . Este es el caso de Irma Gloria Esquivel, una mujer de 84 años de edad que logró terminar con éxito sus estudios como bachiller académica en el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) , del municipio de Cadereyta, en México.

Durante la ceremonia, Esquivel pudo recibir el anhelado diploma generacional, en donde la institución educativa resaltaba el esfuerzo que imprimió durante el proceso académico. Además de estar acompañada de sus compañeros de clase, profesores y familiares, la señora tuvo la posibilidad de contar con la visita del alcalde de la ciudad, Cosme Leal, quien posteriormente compartió fotografías del evento y la felicitó por alcanzar el logro.

“Esta graduación es un ejemplo que nos motiva para no poner excusas a la educación, porque no hay edad para cumplir nuestros sueños, mi admiración para la Sra. Irma", señaló el mandatario.

Esquivel no había podido continuar con sus estudios, por eso decidió dejar de lado los comentarios negativos sobre la edad e ingresar al colegio nuevamente desde el nivel medio superior.

