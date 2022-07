María Nefi alcanzó el sueño de ser cantante con La Voz Senior: "no importa la edad"

La Voz Senior en el 2021 fue el espacio perfecto para que las personas de la tercera edad demostraran frente a todo el país que nunca es tarde para soñar y sacar a delante sus más grandes proyectos. Fue precisamente María Nelfi la participante que se robó el corazón de los televidentes gracias a su talento y carisma, hasta el punto que llevarse el primer lugar del reality.

Luego de ganar en la producción y de sacar adelante un proyecto artístico con Universal Music, la artista le envió un emotivo mensaje a los adultos mayores que desean participar en el reality, pero que al mismo tiempo se dejan llevar por los comentarios de las personas que consideran que es muy tarde para emprender un nuevo proyecto de vida.

"No importa la edad, género, sexo, situación, lo que viva. Siempre tiene que ser positivo y si tu eres positiva logras todo en la vida, así que no importa la edad, siempre hay un mañana para todos nosotros, para cualquier persona, eso las puertas están abiertas y más que todo en Caracol con La Voz Senior", comentó en medio de la entrevista.

