Nacho cumplió un sueño musical siendo entrenador en La Voz Kids: "no sabía que tenía el anhelo"

Directamente desde Venezuela, Nacho llega a contagiar de sabor y amor por la música a los participantes de La Voz Kids. Aprovechando el lanzamiento para medios de la producción de Caracol Televisión, el intérprete de 'Mi niña bonita' habló de lo importante que fue este tema musical para "abrir puertas" en su carrera artística y de algunos sueños que descubrió recientemente que deseaba cumplir con todo su corazón.

Uno de ellos fue de hecho ser coach, pues aunque siempre recibía mensajes de admiración por la trayectoria que logró consolidar tanto en una dupla musical como en solitario, sentía que había llegado el momento de transmitir un poco de esa experiencia a alguien que hasta ahora estuviera sembrando los pinos en este oficio.

"Yo creo que ya lo estoy cumpliendo aquí. Yo creo que no sabía que tenía el anhelo de convertirme en guía y convertirme en docente y ver a otros jóvenes brillar a través de los consejos que yo pueda darle a partir de mi trayectoria, pero creo que hoy me siento muy cómodo en la posición en la que estoy y estoy muy satisfecho por todo lo que he vivido en mi carrera como intérprete", comentó el artista venezolano en medio de la entrevista.

