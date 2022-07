Al igual que los participantes de La Voz Kids, Laura Acuña también hizo de niña un show musical

Laura Acuña, una de las más talentosas presentadoras de Colombia, vuelve a acompañar a los participantes de La Voz Kids para convertirse en todas unas estrellas. Durante el lanzamiento para medios de la producción de Caracol Televisión, la conductora habló de lo maravilloso que ha sido trabajar de la mano de Iván Lalinde, a quien definió como un excelente profesional con el que compaginó muy bien para sacar este proyecto adelante.

Poniéndose un poco en los zapatos de los pequeños que afrontan el reto de mostrar su talento frente a todo el país, Acuña reveló que se presentaría con cualquier canción de la exitosa cinta de Disney inspirada en la cultura colombiana 'Encanto', pues sus hijos le han hecho aprender las letras y cantarlas cada vez que tienen la oportunidad de ver la película.

Mira también: ¿Qué le hará dar la vuelta? Kany García reveló lo que está buscando en los niños de La Voz Kids

Publicidad

Asimismo, aseguró que le encantaría hacer parte del equipo Nacho, pues aunque admira enormemente el talento y la trayectoria artística tanto de Andrés Cepeda como de Kany García, siente que la diversión del venezolano podría ayudarla a proyectar lo mejor de sí misma en el escenario mientras se divierte aprendiendo de los expertos.

"No sé, me encanta su música, lo admiro un montón como artista, me parece que es un bacán, entonces me encanta su personalidad. A Kany la admiro mucho porque es una gran artista, pero sí me daría como susto porque ella tiene como una técnica muy especial y canta demasiado y pues yo sé que no. Creo que con Nacho podemos hacer cosas más divertidas y podría enamorar más por ese lado", señaló.

Te puede interesar: Mirarse al espejo y no cantar antes del show: tips de María Liz para brillar en La Voz Kids

La presentación escolar que Laura Acuña más recuerda