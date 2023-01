Elizabeth Loaiza respondió a seguidor que le preguntó si había sido prepago

A través de sus historias de Instagram, Elizabeth Loaiza le pidió a sus seguidores que le hicieran las preguntas que quisieran para así ella responderles con toda la sinceridad y conectarse más con ellos, aprovechando el tiempo durante estos días de aislamiento.

Sin embargo, una de las preguntas que llamó la atención de la modelo y que, sin duda, causó su disgusto, fue en la que uno de sus seguidores le cuestionó que si ella, en algún momento de su vida, había sido prepago.

Publicidad

"No, desde chiquita me acostumbraron siempre a trabajar, tengo empresas desde muy, muy chiquita", fue parte de la respuesta de esta empresaria.

Elizabeth destacó que ha sido una emprendedora desde hace mucho tiempo. Recordemos que ha utilizado su cuenta de Instagram para promocionar varios de los productos que ella misma vende.

No obstante, la modelo recalcó que no juzga a quienes ejercen esta labor y que sabe que es difícil hablar de la vida o situación de los otros, pero no por ello se le debe relacionar con esto.

Publicidad





Publicidad

>> Entérate de la actualidad del entretenimiento en Colombia y el mundo. Notas, videos, fotografías de famosos y toda la información del mundo del espectáculo.

Publicidad

Mira también: