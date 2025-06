Elizabeth Loaiza hace un llamado desesperado por ayuda a su papá: “el doctor lo desahució”

Elizabeth Loaiza tiene muchos ojos sobre ella por la situación que está viviendo con su papá, Javier Loaiza Betancourt. Debido a esto ha pedido ayuda a sus seguidores y a todas las personas que puedan aportar para que su papá no pierda la vida.

Qué le pasó al papá de Elizabeth Loaiza

Ella no ha explicado si derivó de un accidente o de otro hecho, sin embargo, el hombre tiene un grave hematoma que le está comprometiendo el cerebro y podría ser la causa de su deceso, adicionalmente, en la clínica en la que se encuentra no ha recibido una respuesta positiva.

Por el momento no tiene muerte cerebral, pero los médicos le habrían dicho que solo se tardaría horas en ser declarado de esta manera, lo que eventualmente detendría su corazón. La modelo denunció que allí “no daban un beso por él”.

“En la clínica el doctor lo desahució”, confesó la modelo en sus historias de Instagram, donde suma poco menos de tres millones de seguidores. Al parecer le habrían dicho: “su papá se va a morir en unas tres o cuatro horas”, por lo que hizo un llamado desesperado por ayuda.

Cirujano de Miguel Uribe

En medio de la dura situación, la modelo le ha pedido ayuda en público a Fernando Hakim, el neurocirujano que ha estado involucrado con el proceso del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras el atentado en el que recibió un impacto de bala en la cabeza.

“Hay opciones”, manifestó y dijo que había logrado conseguir el número telefónico del hombre para pedirle ayuda, inicialmente no se sabía si el hombre le contestaría o no, pero en el trascurso del 28 de junio recibió la respuesta que había pedido. “Él se comunicó conmigo y me está ayudando con su concepto médico y con contactos en Cali”, explicó.

Parece que, con esto, la familia decidió que Javier Loaiza tendría que ser trasladado de clínica y la modelo ha pedido a sus seguidores que no dejen de hacer oraciones por el bienestar de su padre, “es una noticia muy fuerte, pero yo creo en Dios”.

Por el momento muchos siguen atentos a cualquier noticia o publicación de la modelo sobre su padre y el proceso que están enfrentando en este momento como familia.