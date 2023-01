El príncipe Enrique y Meghan Markle se mudan a Los Ángeles

Los duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan Markle, han cambiado su residencia para instalarse en Los Ángeles (California, EE.UU.), capital de la industria del entretenimiento, según informaron medios de comunicación estadounidenses y británicos.

De acuerdo con una exclusiva publicada por la revista People y el diario The Sun, la pareja y su hijo se habrían mudado al sur de California antes de lo previsto por la crisis del coronavirus , para así evitar que el cierre de fronteras afectara a su vida laboral en EE.UU., ya que hasta ahora vivían en Canadá.

Por el momento, los representantes de la pareja han declinado hacer comentarios sobre esta información.

La noticia del cambio de residencia coincide con el anuncio que hizo la factoría Disney sobre su primera colaboración con Markle, quien prestará su voz para narrar un documental sobre naturaleza llamado "Elephant".

Se trata del primer trabajo relacionado con el mundo audiovisual para la actriz estadounidense después de que decidiera abandonar Hollywood para casarse en 2018 con el príncipe Enrique de Inglaterra.

Desde que el matrimonio rompiera formalmente con la monarquía británica a principios de año para ser "económicamente independiente", ambos han tratado centrar su negocio en EE.UU. donde Markle ya trabajó en la industria audiovisual y destacó principalmente por su papel en la serie de abogados "Suits".

Al fijar su residencia en Los Ángeles, la familia se acerca aún más al epicentro del negocio y a la red de contactos tejida por la pareja.

Además, la revista People señaló que la madre de Markle reside en la ciudad Californiana, donde ejerce como trabajadora social y profesora de yoga, además de varios amigos que la habrían visitado en su antigua casa de Vancouver (Canadá).

Anteriormente, esta misma publicación citó a un amigo de la pareja, quien aseguró que tras la ruptura de sus lazos reales buscaron casas en Los Ángeles y Vancouver con la intención de vivir temporadas en EE.UU. y Canadá.

Ahora, con el regreso de Markle a Hollywood en plena cuarentena por el COVID-19, la pareja habría visto la necesidad de acelerar sus planes.

En este sentido, el medio especializado en noticias de famosos TMZ recuperó un vídeo del pasado julio, durante el estreno de "El Rey León" en Londres, para argumentar que quizá ese fue el momento en el que se gestó la entrada de Markle al gigante Disney.

En ese clip se ve charlando en la alfombra roja al príncipe Enrique y a Bob Iger, entonces consejero delegado de Disney y máximo responsable de la compañía.

"¿Sabes que hace doblajes, no?", dice Enrique, según TMZ, a Iger mientras señala a su mujer, situada en un corrillo cercano, junto a Beyoncé y Jay-Z, pero ajena a esa conversación. "Oh, ¿de verdad? No lo sabía", responde Iger con una sonrisa. Posteriormente, Enrique dice que su esposa estaría "muy interesada" e Iger apunta que le "encantaría intentarlo".

