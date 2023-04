Drake Bell fue localizado y se refirió a su presunta desaparición en forma de burla

El 13 de abril el Departamento de Policía de Daytona Beach anunció que Drake Bell se encontraba en peligro tras no saberse nada de él, razón por la cual empezó un operativo para poder encontrarlo.

Después del comunicado que fue emitido y se volvió viral en redes sociales debido a la preocupación de sus seguidores, en horas de la tarde del mismo día, la policía informó que fue encontrado con vida.

"Actualización** 13/4/2023 13:26 - En este momento, podemos confirmar que los agentes del orden público están en contacto y que el Sr. Bell está a salvo": se puede leer en la publicación.

Luego de ser confirmado que se encontraba bien y a salvo, Drake usó sus redes sociales para hablar sobre el tema en forma de chiste y aclarar que no se encontraba desaparecido: "Dejas tu teléfono en el carro y no contestas por la noche y pasa esto??".

Los comentarios de sus fanáticos no tardaron en llegar, quienes decidieron usar varios gifs de él actuando en la serie 'Drake & Josh' para darle un momento divertido a la situación.

Anteriormente, el artista ya había tenido varios problemas con la ley, dado que fue condenado en 2015 por conducir bajo los efectos del alcohol; en 2021 obtuvo 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, después de declararse culpable de dos delitos contra menores de edad.

Esto pasó luego de que tuvo conversaciones inapropiadas con una niña, sin embargo, por medio de un vídeo en su cuenta personal de Instagram habló de los hechos: "Le respondí a un fan, cuya edad no sabía, pero cuando me di cuenta de su edad, toda conversación y comunicación se detuvo".

"Quiero dejar en claro que no hubo imágenes sexuales, nada físico entre este individuo y yo, no me acusaron de nada físico… Esto fue estrictamente por mensajes de texto: concluyó el actor.

Drake Bell se separó de su esposa Janet Von Schmeling luego de que el diario británico 'Daily Mail, publicara una serie de fotografías donde supuestamente él se estaba drogando, mientras se encontraba con su hijo.

Aunque nunca se confirmó si la noticia fue real o mentira, Janet se fue con el niño para Florida y así poder estar con su familia, mientras que Bell entró a un centro de rehabilitación para recibir tratamiento.