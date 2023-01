¡Directo al altar! Eva Longoria y Pepe Bastón se casarán este fin de semana

La pareja formada por la actriz Eva Longoria y José Bastón podría darse el sí quiero este mismo fin de semana en el México natal del empresario y productor televisivo, por medio de una espectacular ceremonia en la playa que contaría con la asistencia de sus respectivas familias y de sus amigos más cercanos.

"Eva y Pepe han planeado una boda sofisticada y por todo lo alto en una idílica playa de México. Las familias de ambos estarán ahí y también todos aquellos amigos que ocupan un lugar especial en sus corazones. Eva lleva toda la semana luciendo radiante, no solo porque se acerca el esperado día de su boda, sino porque todos sus allegados adoran a Pepe y saben que es el hombre perfecto para ella", desveló un confidente al portal Radar Online.

Publicidad

Pese a lo impactante de la noticia, lo cierto es que la intérprete de 'Mujeres Desesperadas' ya dejó entrever este martes en su perfil de Instagram que su presencia en un salón de belleza en Los Ángeles podría deberse a la inminente llegada de un importante evento.

"Ahora toca ponerse guapa tras regresar de Cannes. Uñas, hechas, pelo, hecho, todo preparado (sic)", reza el título del vídeo que publicó en la red.

A pesar de las expectativas que ha venido generando el futuro enlace de la pareja desde diciembre, Eva, que ya estuvo casada con el actor Tyler Christopher y el jugador de la NBA Tony Parker, ha insinuado en más de una ocasión que no le hace especial ilusión organizar una ceremonia demasiado llamativa, lo cual no haría más que reforzar los rumores de que celebrarán la boda en la más estricta intimidad.

"Todavía no hemos hablado del tema. A mí me gustaría fugarme y casarme sin decírselo a nadie. Así nos libraríamos de elaborar la lista de invitados y todas esas cosas", confesaba la actriz a People.

Publicidad

El empresario mexicano sí parece ser más aficionado que su pareja a los grandes gestos románticos visto la planificación y el esfuerzo que invirtió para preparar.

"Estábamos en Dubái. No me lo esperaba... fue una gran sorpresa. Pepe es muy romántico y dulce y amable, así que se esforzó muchísimo para que fuera una pedida de mano memorable. Había camellos, pájaros... ¡Había un montón de animales presentes cuando me pidió que me casara con él! Fue muy bonito y romántico, fue increíble", explicaba Eva en una entrevista con Extra TV.