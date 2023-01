Diez curiosidades imperdibles sobre la historia de los premios Grammy

Los premios más importantes de la música se llevarán a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, donde varios artistas de la industria se darán cita en un solo escenario.

Éstos son algunas de las curiosidades que han rodeado los premios desde su creación.

1. El 4 de mayo de 1959 se realizó la primera edición de los premios Grammy, pero en su momento se llamó Premios Gramophone y fueron celebrados en el Grand Ballroom de Beverly Hills.

2. En 1966, The Beatles se convirtió en la primera banda en tener un trabajo nominado en la categoría 'Álbum del año' y fue con su exitoso disco 'Help!'.

3. En la edición de los Grammy en 1984, Michael Jackson ganó 8 premios y se convirtió en el primer artista masculino en llevarse tantas estatuillas en una sola gala.

4. Durante 1989 se entregó el primer Grammy en la categoría Heavy Metal y se la llevó la banda Jethro Tull.

5. En 1991 Sinead O'Connor fue la primera artista en rechazar un premio Grammy. Estaba nominada en la categoría 'Mejor Álbum Alternativo'.

6. Shakira fue la primera colombiana en ganar un Grammy. Fue en 2001 por su MTV Unplugged en la categoría ‘Mejor Álbum Pop Latino’.

7. En 2008, el ex presidente Barack Obama ganó un Grammy a 'Mejor Álbum Hablado' por la grabación de su libro 'The Audacity of Hope'.

8. La cantante Taylor Swift fue la artista más joven ganadora de un Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum del año’. Ocurrió con su trabajo discográfico ‘Fearless’ en 2010.

9. La banda que más premios ha ganado en la historia de los Grammy es U2.

10. El récord a mayor número de nominaciones sin haber ganado ningún premio lo tiene Brian McKnight. Ha estado nominado 16 veces y no se ha llevado ninguna estatuilla.

