Diego Guauque reapareció en redes sociales con mejor semblante luego de superar el cáncer

El reconocido periodista Diego Guauque compartió a través de las plataformas digitales todo el proceso que enfrentó cuando descubrió que tenía cáncer. Ahora que logró superar la enfermedad también ha venido registrando su evolución y visibilizando a través del mismo medio a algunos pacientes que todavía siguen en esta lucha.

Recientemente, Guauque reapareció en la plataformas digitales para dejarse ver con un mejor semblante, pues no solo luce un frondoso cabello, sino que también se le ve un poco más enérgico que de costumbre; por lo que sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de aliento para que siga inspirando a más personas que como él han tenido que ponerle cara al cáncer.

"Así vamos", fue el mensaje que posteó junto a una galería compuesta por dos fotos en donde se le ve dando una charla sobre cómo se trata el cáncer en Colombia y donde además relata parte de su experiencia para que las demás personas comprendan un poco más el panorama.

"Me alegro mucho de verte bien, luchando con toda y lo mejor dando testimonio de la misericordia y del amor de Dios y la santísima virgen María en tu vida y tu familia", "te extrañamos en Séptimo Día", "qué alegría me da cada vez que veo que tu salud está excelente. Lastimosamente hay personas que no llegan a recuperar su salud, todo hay que dejarlo en manos de Dios y de la ciencia. Te mando muchos abrazos y hay que orar mucho por las personas que hoy tiene cáncer para que salgan de esto", son algunos de los mensajes que han dejado sus admiradores.

Cabe aclarar que Guauque ha reposteado los casos de varios pacientes que intentan combatir la enfermedad y ha visibilizado la importancia de vincularse con las instituciones de salud para recibir ayuda especializada, así como también para que puedan recibir donaciones o participar de las terapias que ofrecen.