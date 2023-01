¿Demi Lovato se casó? Esta imagen sería la prueba

Después de su grandiosa presentación en los American Music Awards 2017, Demi Lovato volvió a sorprender a todos sus seguidores con una foto en su cuenta de Instagram.

La publicación de la cantante no tiene ningún comentario, sin embargo, sus mismos seguidores conocen el motivo de la imagen.

Publicidad

Al parecer, podría tratarse del vestuario que utilizará en algunos de estos videoclips 'Tell Me You Love Me' o 'You Don´t It For Me Anymore'.

Ver: ¡Impresionante! Demi Lovato muestra una foto antes y después de su bulimia