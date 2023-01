Demandan a Kim y Khloé Kardashian por no pagar sus cuentas

Kim y Khloé Kardashian han sido demandadas por casi un cuarto de millón de dólares ya que, supuestamente, no habrían pagado sus cuentas a una empresa de jets privados.

La compañía Silver Air, LLC. denunció a las estrellas de Keeping up with the Kardashians (E!) y a Scott Disick, expareja de su hermana, Kourtney Kardashian, por deber un saldo de $225, 353.80 US.

Medios internacionales aseguran que todo podría ser un malentendido, pues según contó una fuente a Pagesix.com, las Kardashian cancelaron “una buena suma” a JetLux, una compañía de viajes que alquila jets privados y que aparece en la demanda. Se cree que la empresa no habría liquidado el saldo pendiente de Kim y Khloé a Silver Air.

