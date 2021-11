¡De otro planeta! 'The Black Alien', el hombre que busca cambiar su apariencia a la de un alienígena

¿Cada vez se parece más? Para el francés Anthony Loffredo, o ‘The Black Alien’ , como es mayormente conocido, nada es imposible. Esta vez, el más reciente escándalo a su nombre se debe a que Loffredo decidió amputarse dos dedos de la mano para que esta tuviese el aspecto de una "garra". Su intención de convertirse en un verdadero alienígena ha causado conmoción en redes sociales haciéndose viral.

A través de su perfil en Instagram, el cual ya cuenta con más de 700 mil seguidores, miles de internautas han opinado sobre los límites que Anthony “no tiene”. Por un lado, ha recibido apoyo a sus particulares intereses. En cambio, la otra parte de comentarios han sido críticas, insultos y hasta “conjuros de exorcismo”.

El hombre de 33 años ha trabajado por mucho tiempo en su apariencia física con el objetivo de parecerse cada vez más a lo que sería un alienígena. Sin embargo, ha mencionado públicamente que solo ha alcanzado un “34% del resultado final”.

Cabe resaltar que el europeo ya ha tenido intervenciones severas en su cuerpo; se ha quitado la nariz, extirpado las orejas, partido la lengua, tatuado los globos oculares de negro y además se ha puesto implantes reptilianos en la cara.

"En paz conmigo mismo. Y continuo... Preparación para la otra mano", publicó el personaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en la que se ve que su extremidad ya cuenta son solo 3 dedos. Al parecer, tuvo que realizar un viaje hasta México para poder cumplir con lo propuesto.

No obstante, ‘The Black Alien’ participa activamente en acercamientos con la prensa local e internacional, en donde asegura de no arrepentirse por la decisión que tendrá que afrontar de por vida:

"Es un proyecto para toda la vida. El porcentaje de cambio va a cambiar... hasta la muerte", reconoce el hombre a un famoso 'youtuber' en una entrevista realizada hace un par de años, en lo que tan solo contaba con el “23% de su tranformación”.

"En Barcelona me he sentido muy discriminado. Y la gente se asusta por la calle... Pero no me afecta. No me he arrepiento de nada lo que me he hecho” finaliza Loffredo a sus preguntas.

Así mismo, muchos medios aseguran que el hombre no se detendrá a pesar de las opiniones negativas hacia él, puesto que desde muy pequeño siempre soñó con hacerle honor a estos seres extraterrestres. Pero solo a los 26 años, Anthony puso en forma su plan, llevándolo a ser reconocido Europa y todo el mundo.