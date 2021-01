Hombre se extirpó la nariz y las orejas para convertirse en un "alienígena"

Anthony Loffredo de 32 años ha acaparado la atención de los usuarios de redes , debido a su inusual apariencia física. Este hombre tiene como objetivo convertirse en un "alienígena" y por esta razón, ha sometido su cuerpo a diversas modificaciones, por ejemplo, partió su lengua por la mitad, incluyó en su rostro implantes subcutáneos y tatuó su globos oculares de negro.

El francés no ha tenido problema con deshacerse de algunas partes de su cuerpo para cumplir su gran propósito. De acuerdo con el diario Mirror , Loffredo viajó a España para quitarse la nariz, ya que en su país esta práctica no está permitida, pero eso no es todo, el futuro "alien" también extirpó sus orejas y parte de su labio superior, cuestión que le impide hablar con facilidad.

El plan de Anthony aún no ha terminado, pues tiene en mente quitarse la piel para reemplazarla por metal e igualmente espera modificar el aspecto de sus brazos, piernas, dedos y parte superior de la cabeza. En el año 2017 el ciudadano le confesó al periódico Midi Libre que su fascinación por las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano empezó desde que era muy joven.

En la cuenta de Instagram de Anthony Loffredo es posible encontrar una gran variedad de fotografías que dejan al descubierto el increíble cambio físico que ha presentado y que tanto lo enorgullece. "No sé si me creerán, pero les prometo que es verdad, desde que comencé mi proyecto, soy el más feliz del mundo", escribió en una de sus más recientes publicaciones.