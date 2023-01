Daniela Ospina se destapa y habla de James, Salomé y sus grandes pasiones

La esposa de James Rodríguez habló para la Revista Vea de su vida y de su faceta como madre de Salomé y esposa de un crack del fútbol internacional.

La deportista de 24 años nació en el seno de una familia unida y humilde de cuatro integrantes, su papá, su mamá, mi hermano, el portero de la Selección Colombia, David Ospina y ella.

"Mis papás trabajaban para que nosotros pudiéramos estar bien. Tuvimos momentos de crisis porque en varias ocasiones ellos estuvieron sin trabajo, hasta el punto de que casi perdemos nuestra casa. Una vez nos tocó irnos a vivir a donde mis abuelos porque eso estuvo a punto de suceder. Admiro mucho a mis padres porque son unos guerreros. Cuando les tocó, se dedicaron a muchas cosas", comenta.

Daniela fue buena estudiante, siempre ganaba las menciones de honor y sus profesores la ponían de ejemplo. "Mi mamá siempre fue muy exigente y no aceptaba que uno perdiera nada. Nos decía: 'uno intenta darles todo... estudiar y ser buenos en lo que hacen es lo mínimo'".

Ospina es una apasionada por el deporte y así lo ha demostrado a lo largo de los años. "Empecé por fútbol, pero a mi mamá no le gustaba para mí, y eso lo respeto y lo entiendo. Después vino el basquetbol, pero tuve un problema, entonces me quedé en el voleibol, deporte que me encanta".

Para la pareja, su hija Salomé es lo mejor que les ha pasado en la vida. "Yo tenía 20 años, la buscamos y decidimos tener familia. Así llegó la princesa. Es lo más hermoso que tenemos. Soy demasiada alcahueta, pero intento mantener un diálogo centrado con ella. A veces me salgo de casillas porque todo tiene su límite, pero siempre intento explicarle las cosas y hablarle real y bonito, mostrándole las cosas y la vida. Salomé tiene mucho temperamento".

La también modelo asegura que James y Salomé tienen mucho en común. "Ve a Salo hacer todas las cosas que él hace, y llega un punto en que le da risa, porque dice que se ve reflejado en ella". De igual manera, la pareja si ha pensado en darle un hermanito a su hija. "Uno sí piensa en un hombre, en la parejita. Lo que sea será bienvenido. Eso sí, no está en planes a corto plazo. No queremos que se quede solita como única hija. Y aunque no hemos hablado de cuántos hijos vamos a tener, no creo que seamos de familia grande, eso lo tengo muy claro".

Encuentra la entrevista completa en la edición impresa de la Revista Vea.

