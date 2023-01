Daniela Ospina confesó cómo es su relación con James Rodríguez

Daniela Ospina abrió su corazón en medio de una entrevista en vivo realizada a través de Instagram, en la que quiso darse a conocer tal y como es, al hablar del ejemplo familiar que ha recibido.

La empresaria se sinceró sobre quién era realmente ella, describiéndose a sí misma como una persona que venía a este mundo a aprender mucho y que, a pesar de tener muchos errores, busca mejorar a diario como persona.

Habló de su amor por la familia, no solamente por sus padres, a quienes les agradece por su crianza y el ejemplo de amor que le dieron, sino también por lo que sueña formar, aceptando que aunque falló en el primer intento, no quiere decir que no termine consolidando una.

Fue por ello que terminó hablando sobre James Rodríguez, ya que ellos siguen teniendo una relación como padres de Salomé, por lo que deben tratarse constantemente.

"Para mí es super importante que los errores de nosotros no sean pasados a nuestra hija, porque al final ella no tiene la culpa de absolutamente nada, son cosas que nosotros como papás tenemos que asumir"

A su vez, resaltó que tiene una muy buena relación con James Rodríguez, papá de su hija, lo cual agradece, ya que no quiere que Salomé se vea afectada por eso.

De igual manera, aclaró que en su momento ella quiso formar una familia con él y su anhelo era tener una hija, por lo que no debe arrepentirse de tener ese lazo, a pesar de los errores que hayan cometido.

"Vale la pena abrir su corazón si hay que hacerlo y sobre todo pedir perdón, vale la pena agachar la cabeza, vale la pena ser un hombre o una mujer transparente, sin neceidad al que van a decir o qué van a pensar"

