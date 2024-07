Cuánto dinero le "quitó" Diana Celis a Epa Colombia y con quién la engañó

La ruptura entre la reconocida empresaria de keratinas Epa Colombia y Diana Celis fue una de las más comentadas de 2021, pues tenían una sólida relación de seis años. Tras convertirse en madre en compañía de Karol Samantha y estar en un momento de su vida más calmado, la influenciadora decidió revelar detalles del romance que tuvieron.

El hecho tuvo lugar en medio de una transmisión en vivo en la que participó Yina Calderón. Daneidy Barrera expresó que su expareja sentimental la desestabilizó no solo emocionalmente, sino en materia económica.

“Diana me demandó en 2022, me quitó cuatro mil millones de pesos, la casa del Restrepo (1900 millones), 500 millones en efectivo, el apartamento del Olaya, el apartamento del Bochica. El Mazda, ¿por qué nadie me ha preguntado por mi carro rojo cuando inicié? Dos motos, amiga", mencionó.

Asimismo, dijo que ahora la volvió a demandar por supuestamente haber iniciado junto a ella la marca Epa Colombia y haber construido 2500 millones de pesos colombianos. Ante la confesión, Barrera la calificó de “solapada”, ya que afirmó que quiere el 50% de las acciones de los bienes.

“Más plata quiere y la gente dice ‘ay, por qué le hiciste eso a Diana'. Ella es una solapada, porque una persona que te ama, no te quita (…) O sea, ¿tú quieres más? Aquí la que me levanté fui yo gracias a Dios”, dijo.

Epa Colombia se pronunció sobre la infidelidad de Diana Celis

Por otro lado, la creadora de contenido digital destapó que fue Celis quien le “puso cachos” antes de que ella se involucrara con Karol Samantha y afirmó que Liana Salazar fue la tercera mujer en discordia.

“Se llama Liana Salazar, actualmente está en Millonarios y ellas salían desde 2020. Cuando en 2021 yo le pedí la conversación de “esta mañana la pasamos muy rico”, mami, yo no le pude perdonar eso”, finalizó.