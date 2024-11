Cuánto cuesta la muñeca Bratz de Karol G: La paisa es la primera artista en colaborar con la empresa

La reconocida cantante Karol G vuelve a ser noticia a nivel internacional gracias a un nuevo logro dentro de su carrera, se trata de la creación de una muñeca inspirada en ella, a la que bautizó 'La Bichota Bratz'. El juguete se podrá conseguir a partir del 3 de diciembre, por lo que se convierte en el regalo perfecto para sorprender a los fanáticos de la artista durante la temporada navideña.

Es necesario mencionar que la intérprete de 'Kármika', 'Cairo' y 'Oki doki' se convierte en la primera intérprete en colaborar con la empresa. En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, donde recoge más de 70 millones de seguidores, se logra observar cómo fue el proceso de creación de estos artículos y de qué manera se basaron en los looks que ha utilizado para diferentes eventos, tal fue el caso de los Latin Grammy 2023.

'La Bichota Bratz' cuenta con accesorios que la convierten en un objeto aún más llamativo, ya que tiene un cepillo para el cabello en forma de estrella, un álbum de su éxito 'Mañana será bonito' y un bolso de corazón.

Cuánto cuesta la muñeca de Karol G y en dónde se compra

De acuerdo con la información entregada por la paisa, la Karol G x Bratz estará disponible a partir del 3 de diciembre de 2024 y tiene un valor de 50 dólares, que en moneda colombiana corresponden a 250 mil pesos. Adicionalmente, se sabe que se podrá adquirir en países como España, México, Colombia, Perú, Chile y por medio de la página oficial de la compañía.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han quedado fascinados con el diseño: "una más para la colección", "ella tan original y única", "súper, qué hermosas esas Bichotas Bratz, orgullosa de ver cómo logras todo lo que sueñas, trabajando y esforzándote💖💖💖💖", "eres un gran ejemplo, te sigo desde siempre, no he podido ir a un concierto, pero me sé toda tu música y esa muñeca va a ser el sueño de muchas fans 😍💖", son algunos de los mensajes que se destacan.

