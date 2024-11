Karol G y Feid fueron grabados en plena fiesta luego de su éxito en los Latin Grammy 2024

Karol G y Feid se siguen consolidando como una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional no solo por las muestras de afecto que tienen en público, sino por los temas musicales que han producido recientemente. Pese a que se encuentran en una polémica por la letra de su colaboración '+57', los artistas deslumbraron en los Latin Grammy 2024 que se llevaron a cabo en Miami, Estados Unidos.

'La Bichota' llamó la atención gracias al hermoso vestido que lució en la alfombra roja y a que se quedó con el premio a 'Mejor álbum de música urbana' por 'Mañana será bonito'. El cantante paisa no se quedó atrás, pues se llevó un gramófono al obtener el primer puesto en la categoría 'Mejor performance de reguetón' por 'Perro negro', colaboración que realizó junto al puertorriqueño Bad Bunny.

Mira también: Manuel Turizo revela que no es amigo de Karol G: “se le olvidó que me conocía”

Karol G y Feid celebraron luego de los Latin Grammy 2024

A través de redes sociales se han viralizado una serie de videos en los que se logra observar a la pareja disfrutando de una fiesta en compañía de sus seres más cercanos. Los reguetoneros danzan al ritmo de 'Bailando el dembow', de Yandel y Rauw Alejandro; sin embargo, aparecen con ropa mucho más cómoda para poder disfrutar cada uno de los éxitos que reproducen en el establecimiento nocturno.

No te pierdas: Karol G hizo su primera aparición pública luego del escándalo por '+57' en los Latin Grammy

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues afirman que, mientras muchas personas continúan criticándolos por haber cambiado la letra de '+57' al recibir críticas de supuesta "sexualización de menores", ellos festejan los triunfos de su carrera artística.

Publicidad

"Y la gente estresada por ellos", "una pareja poderosa", "y con el creador de esta obra maestra que no es lo mismo", "ellos están claros sobre quiénes son los más de los más", "me encanta ver cómo la gente sufre y ellos en otra sintonía", "me muero si canto así con Yandel", son algunos de los comentarios que se destacan en plataformas digitales como Instagram y X (anteriormente Twitter).

Te puede interesar: Daiky Gamboa salió en defensa de Karol G tras las duras críticas que ha recibido por ‘+57’