La verdad sobre el video en el que Fariana se compara con Karol G: muchos fueron engañados

Fariana ha sido muy comentada en redes durante las últimas semanas por varios motivos, pero principalmente debido a su rol como jurado en Miss Universo 2024 y a sus diferencias con Karol G y otros artistas tras el lanzamiento de ‘+57’.

Para nadie es un secreto que hay rumores sobre una presunta rivalidad entre la rapera y ‘La Bichota’, por lo que parece que los usuarios de Internet aprovecharon el tema para confundir a muchas personas, quienes cayeron en la trampa.

Fariana no se comparó con Karol G, lo hizo con Ryan Castro

Hay varios detalles que pasaron desapercibidos del video por el que la intérprete es tendencia en X. El primero de estos es que la entrevista no es reciente, sino que fue realizada en octubre del 2022, lo que quiere decir que han pasado un poco más de dos años.

De la misma forma, varios de los trinos que decían que las palabras de Fariana eran contra la paisa, tienen la filmación editada para que esta afirmación no queda clara. Por eso algunos fanáticos decidieron compartir un fragmento más largo.

Allí el entrevistador le pregunta, inicialmente, por “el Yome y Dímelo King”, y es cuando ella responde que deberían datearse de la historia y que no pueden comparar trayectorias. Posteriormente dice la frase que fue malinterpretada: “no puedes comparar un artista de urban pop, que suena en la radio constantemente, con un artista que hace Hip-Hop, porque son dos proyectos muy diferentes y se manejan así”.

“No puedes comparar porque somos artistas muy diferentes”, mencionó y evidentemente no se refería a ‘La Bichota’, sin embargo, sí dijo el nombe de otro cantante del género: “no puedes decir ‘es que Ryan Castro y Farina’ no, porque es que yo salí en una época donde no había un montón de redes ni el Spotify que los artistas actuales tienen”.

Otra de las afirmaciones que, se dijo, eran para Karol G fue la que se escucha en la siguiente parte de la filmación: “Si con 0 pesos remé hasta donde estoy, no me puedes comparar con un artista con un presupuesto gigante, una chequera gigante”, pero tampoco menciona el nombre de la paisa en ningún momento.

A través de las plataformas digitales son muchos los que han hecho un llamado a analizar bien la situación y a no enviar comentarios destructivos sin tener pruebas, mientras que otros continúan pensando que los rumores son reales y Fariana sí habla de la intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ en la entrevista.

DEMINTIENDO!! 🚨



Este video es del 2022, y Farina no hablo de KarolG, el video está recortado para hacerla quedar mal!!



Hay gente con tan poca neurona que le cree todo a una persona con una cuenta falsa llamándose “Fiona”. https://t.co/Itx8yzx2cE — SΛNTI (@santivillada_) November 26, 2024

Por culpa de este tweet mentiroso que tomó una entrevista antigua de Farina, hoy volvió la ola de odio contra ella. Denuncien esa cuenta por favor. pic.twitter.com/AmPFYonN4b — FARIANA STAN (@MuchoPaTi_) November 26, 2024

Yo defendiendo a @FARINAMUSIC de todos los haters que creen que en esa entrevista ella habla de la KG, solo porque una cuenta fake creó ese rumor editando una entrevista del 2022, usen un poquito las neuronas! 😌



Con la niña NO! #farina #Farina pic.twitter.com/bgp9wWlkRx — Fer García (@fer_garciamusic) November 26, 2024

Ahora no se sacan a Farina de la boca por video VIEJO del 2022 donde NO HABLABA de Karol G. PAREN YA pic.twitter.com/Vh2VRWgrbN — Letal (@queerboo) November 26, 2024