¿Cuál fue la razón? Kendall Jenner rompió con su novio basquetbolista

A diferencia de sus hermanas más mediáticas como Kim y Kylie, Kendall ha preferido llevar su vida sentimental alejada de los reflectores y de las revistas de farándula.

Ella se las ha ingeniado para llevar con más secretismo su relación con el jugador de la NBA, Ben Simmons.

Según Vanity Fair, Jenner y Simmons, miembro de los Philadelphia 76ers, empezaron a salir en mayo de 2018. El coqueteo habría sido evidente en sus respectivas cuentas de Instagram.

La discreción de la relación solo se rompía cuando Kendall acudía a los partidos de Simmons, eventualmente. Allí fue vista varias veces al lado de Julie Simmons, la madre del deportista.

“Ambos están muy ocupados con sus carreras, pero siempre han mantenido el contacto", indicó una fuente a E! News, durante esa época de la relación.

Parece que aquella distancia fue la que terminó por fragmentar el noviazgo.

Cabe reseñar que, para la edición australiana de Vogue, Jenner afirmó que no tenía planes de boda con Simmons.

Además, en el marco del Festival de Cannes, la modelo publicó una canción del rapero Tyler The Creator, cuyo nombre es ‘I DON"T LOVE YOU ANYMORE’, que traduce ya no te amo más.

