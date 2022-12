Crónica: La noche que One Direction cantó por primera vez en Colombia

FOTOS: Reviva los mejores momentos del concierto.

En Bogotá caían las seis de la tarde y en el ‘Nemesio Camacho El Campín’ ya sonaban melodías musicales y gritos de adolescentes emocionadas. El hecho, histórico, único y por primera vez en nuestro país llegaban para cantar cinco chicos del continente europeo. Ellos, desde hace cuatro años, cuando ganaron el programa ‘Factor X’ en el Reino Unido, han desatado una ola de fanáticos alrededor del mundo y son conocidos como One Direction.

El jueves 24 de abril, el estadio de Bogotá conoció por primera vez a los cinco británicos cuando realizaron su tradicional ensayo un día antes del espectáculo. Las fanáticas, desde los alrededores del Coliseo cubierto ‘El Campín’ enviaban sus saludos y gritos de admiración. Los cantantes, las escucharon y hasta les respondieron, calentando así el ambiente para lo que sucedería el día siguiente.

El día llegó y los jóvenes fanáticos llegaron desde temprano al ‘El Campín’ para hacer la respectiva fila y poder conseguir un puesto privilegiado para disfrutar del primer concierto de One Direction en Colombia.

Desde las cuatro de la tarde el Canal Caracol se reunió con sus jóvenes afortunados, ganadores de las invitaciones al palco propio, para hacer la entrega de obsequios y boletas. Las niñas, en su mayoría alrededor de los diez años, ansiosas para que el tiempo pasara y vieran de cerca a sus amados británicos.

Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik inauguraron su gira Where we are Tour 2014 por Suramérica en Bogotá. Los y las colombianas del futuro respondieron al llamado y con la boletería agorada desde hace un año, hubo alrededor de 36.000 aficionados esperando escuchar What makes you beautiful o quizás Live while we ‘re young.

Una noche mágica, que con seguridad muchas adolescentes soñaron tener, pocas quizás habían vivido y otras tantas esperarán repetirla. Por casi dos horas, One Direction hizo que El Campín estallara de voces juveniles y chillidos, lagrimas, sudor y hasta desmayos, por parte de las fanáticas que no lograban superar la emoción de ver de cerca a aquellos que se habían adueñado de sus sueños.

Los cinco popstars, encantados con el público de Bogotá, prometieron volver y para nadie es un secreto que cuando lo hagan, la acogida será igual o mayor. Nos inspira el futuro, nos mueve la música, nos mueve la vida.

Redacción: Caracoltv.com