Coreografías, Karaoke y afiches, todo listo para el concierto de One Direction

En las redes sociales ya se ven fotografías de las fanáticas anunciando la llegada de la agrupación al país. Los piropos por sus ídolos musicales no se hacen esperar.

Además de esto, los grupos de fans planean una fiesta pre-concierto donde se escuchará, por supuesto, las canciones de Niall, Harry, Malik, Louis y Liam Payne . La entrada a esta celebración incluye una foto instantánea individual con una gran sorpresa, refrigerio, una manilla de neón y participar en la rifa de una tablet.

De igual manera es importante recordar que la agrupación se encuentra nominada a Mejor Banda Internacional, Mejor Pop en los Belgian Jim Awards, por lo que las ‘directioners’ están haciendo campaña para que voten por ellos en toda parte.

Y es que el fanatismo es tal, que hasta reuniones entre los diferentes seguidores se han realizado en el país y todo para estar unidos con una misma coreografía, al momento en que los cinco jóvenes empiecen a deleitar con sus voces.

De este modo, quienes asistan puedan llevar consigo el combo “One Direction” compuesto por una máscara en material resistente, barra de neón, sombrero vueltiao y letrero citando lo siguiente:"Thank you for carrying us through the dark".

Finalmente queda comprobado que las y los fanáticos no escatimarán en gastos pues hasta camisas conmemorativas del concierto ya están siendo distribuidas y lo novedoso de la temporada será ver a las seguidoras pisando fuerte el estadio el Campin, con la edición limitada de zapatos de One Direction los cuales vienen en varios diseños.

