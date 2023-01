Comediante Louis C.K. admite acusaciones de acoso sexual contra cinco mujeres

Las víctimas fueron cinco humoristas: Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov y Rebecca Corry quienes denunciaron en el periódico The New York Times que el comediante se masturbó no una sino varias veces delante de ellas.

Una de las mujeres contó que mientras trabajaba, en el año 2005, el comediante le preguntó si podían ir al camerino, "quería masturbarse frente a mí. Dije que no. Él me dijo que tenía problemas", denunció Corry.

Después de conocerse la denuncia, el film llamado ‘I Love You, Daddy’ fue cancelado, al igual que la aparición que tendría hoy viernes en ‘The Late Show With Stephen Colbert’. El humorista es conocido por su humor agresivo y con alto porcentaje de sexo.

Según comunicado de AFP, el humorista de 50 años admitió que dichas acusaciones son ciertas y que manejó mal su poder.