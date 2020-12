Carlos vives presenta su libro 'Cumbiana, relatos de un mundo perdido'

A través de 'Cumbiana, relatos de un mundo perdido', Carlos Vives y Guillermo Barreto se encargarán de transportar a los lectores y amantes de la cultura al pasado, para descubrir cuál es el verdadero origen de la cumbia.

Para escribir su primer libro, este artista recordó todas las experiencias, historias y sonidos que a lo largo de su vida lo llevaron a encontrarse frente a frente con este "mundo perdido", que ahora quiere dar a conocer mediante su obra.

Carlos Vives no quería pasar por alto ningún detalle, por eso, cuando parecía que el proyecto había llegado a su etapa final, el cantante terminaba agregando datos que aparecían en su mente de forma repentina y que le agregarían valor al relato.

Estando tan solo a un paso de terminar, el artista se dejaba llevar por el entusiasmo y cambiaba de parecer:

"Devuélvanme esa vaina que ya no, es que no puedo dejar por fuera esto y así me he podido pasar toda la vida y este libro nunca haber salido", expresó entre risas durante la rueda de prensa.

'Cumbiana' cumple una importante labor frente a las nuevas generaciones que desconocen las raíces culturales de su país. Los autores de esta obra quieren enseñarle a los jóvenes a querer el lugar que los vio nacer y aportar su granito de arena para que conozcan más sobre la cumbia, "un territorio de historias".