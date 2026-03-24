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Camilo Echeverry anuncia nueva gira mundial: ciudades de Colombia y el mundo que serán incluidas

Después de un año lejos de conciertos, y de su última gira ‘Nuestro Lugar Feliz’, Camilo vuelve a los escenarios este 2026, con conciertos en su país natal.

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Camilo Echeverry anuncia nueva gira mundial: ciudades de Colombia que serán incluidas

Después de un año lejos de conciertos, y de su última gira ‘Nuestro Lugar Feliz’, Camilo vuelve a los escenarios este 2026.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Camilo Echeverry