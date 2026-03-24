Camilo Echeverry anuncia nueva gira mundial: ciudades de Colombia que serán incluidas

El cantante anunció su gira ‘Camilo Worldwide Tour 2026’, por medio de un tierno video en redes sociales donde compartía con su hija Amaranto. El artista sale dando la mano a la pequeña mientras están jugando en el mar y la arena.

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Para cautivar más a sus seguidores, Camilo utilizó la voz en off: habló sobre el tour y su álbum que presentará en los conciertos. Además de eso, dijo que el lanzamiento de su nuevo disco sería una sorpresa de la gira, pero, que la ansiedad lo consumía, y no logró aguantar hasta la primera fecha.

"El álbum que estoy haciendo me está removiendo escamas y doy vueltas en la cama descubriendo lo que soy. Tarda más mi corazón que el de Indi y Ama, que encuentran lento y en calma cada una su dirección, decir que este álbum es mío eso es algo relativo porque al fin el objetivo es darlo a quien pertenece", dijo Camilo en el video.

Su gira comenzará en el mes de junio, en ciudades de Europa como, Tenerife, Londres, París, Milán, Dietikon, Berlín y Ámsterdam. Además de eso, el cantante tendrá fechas en México, el Caribe, Estados Unidos y terminará en Suramérica, específicamente en Bogotá, el 12 de diciembre del 2026.



¿Quién es Camilo y su pareja?

Camilo Echeverry nació el 16 de marzo de 1994, en Montería. Se hizo conocido desde muy temprana edad, y además, ha ganado seis Grammys Latinos y ha estado nominado en más de una ocasión en los Premios Grammy. El cantante colombiano tuvo presencia en el programa ‘La Voz Kids’, en México, como jurado.

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Ha colaborado con artistas como Carín León, Shakira, Rauw Alejandro, Morat y muchos cantantes y grupos más que llevan su mismo estilo musical, o sea, pop latino. En este género es común el uso de la guitarra, el piano y una voz suave.

En el 2015, Camilo y Evaluna, hija de Ricardo Montaner, decidieron comenzar una relación amorosa, la cual hicieron pública con el video de la canción ‘Chocolate’. Desde ese entonces, la pareja ha sido de las más estables y comentadas de la farándula mundial.

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Camilo y Evaluna, se casaron en el 2020, en Miami. La boda fue íntima, pues solo tenían 350 invitados, entre ellos, amigos y familia. Tuvo presencia de famosos como Mau y Ricky, Ricardo Montaner, Manuel Turizo y Nicole Zignago, hija de Gian Marco, jurado del programa ‘A Otro Nivel’, de Caracol.

En 2022, anunciaron su primer embarazo por medio de una canción: Índigo “Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido, no sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo” dice un fragmento del disco. Y tan solo dos años después, volvieron a ser padres, llegó Amaranto a sus vidas; y dicen que por el momento, no descartan la posibilidad de tener otro hijo, pero, piden “cogerla suave”, porque su enfoque principal son sus giras.