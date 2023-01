Caitlyn Jenner confiesa qué hizo con su miembro viril tras cambiarse de sexo

Caitlyn Jenner es famoso por ser medallista olímpico, padrastro de las hermanas Kardashian, padre de las millonarias Jenner y por haberse cambiado de sexo en el 2005. Ahora, ha vuelto a ser noticia por confesar qué hizo con su miembro viril posterior a la operación.

Hace unos días la ex deportista fue invitada al reconocido programa "Roast Of Alec Baldwin" de Comedy Central" y allí confesó que no fue sometida a ninguna cirugía para extraer su pene, añadiendo que no le afectan los comentarios negativos que lanzan en su contra.

Publicidad

"Permítanme recordarles que eso (su pene) hizo a Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crié a 10 hijos y voy a tener 20 nietos. No lo corté, solo lo retiré", palabras que se ganaron los aplausos del público del programa.

Caitlyn publicó parte de la entrevista que le realizaron en su cuenta de Instagram y ya cuenta con más del millón de reproducciones y supera los 3 mil comentarios.

Publicidad





Mira también:

Publicidad