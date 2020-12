¡Broma navideña! padres llenan una caja de PS5 con libros y se la regalan a sus hijos

El usuario de Instagram Cory Lawson y su esposa sorprendieron a sus hijos con un regalo de Navidad, que seguramente nunca olvidarán. Aprovechando que los adolescentes son aficionados a los videojuegos, estos padres consiguieron una caja de PlayStation 5 , que posteriormente llenaron de libros y envolvieron en papel regalo para entregársela a los pequeños, con el fin de jugarles una broma.

La entrega del obsequio quedó registrada en video y se volvió viral en redes sociales , pues en poco tiempo ha acumulado más de 136.000 reproducciones. En las imágenes se puede apreciar el momento en el que los hermanos retiran con rapidez la envoltura y notan que tienen en sus manos la caja de un PS5. La emoción los invadió, tanto así que terminaron tirados en el suelo disputándose la oportunidad de ver de primeras la moderna y lujosa consola que fue lanzada en noviembre.

Luego de quitar todo el papel regalo, llegó el momento de abrir la caja. La sonrisa de los niños desapareció en cuanto vieron que no había ningún dispositivo electrónico para jugar. Uno de ellos descubrió que todo era un engaño, pues el contenedor de cartón tenía en su interior libros, una bota y unos cuantos retazos de plástico.

Los autores de la broma no podían contener la risa, ya que disfrutaban ver que su plan había salido a la perfección y no solo gracias a ellos, pues su hija mejor era cómplice. Algunos usuarios de la red social reaccionaron al video y apoyaron la ocurrencia de estos padres. "Qué manera de romper la confianza de sus hijos jajaja. Buena crianza", "Divertidísimo. ¡Padres encantadores!", "Esto es tan divertido. Me reía mucho con tu esposa, ¡pero también me sentí triste por los chicos!", "Nadie dijo que la vida fuera justa, jóvenes ¡Excelente broma!", son algunos de los comentarios que se encuentran en el post.