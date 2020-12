Hombre demanda a sus padres por destruirle colección pornográfica y gana el juicio

David Werking es el protagonista de esta historia que se ha vuelto viral en internet . Luego de ponerle fin a su matrimonio , este hombre decidió mudarse temporalmente a la casa de sus papás, junto a una gran colección de películas y revistas pornográficas, avaluada en 29.000 dólares, pero esta idea terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza.

Al parecer, los papás de Werking no estaban dispuestos a permitir que su hijo tuviera en su poder contenido de este tipo, así que no tuvieron problema alguno con destruir las piezas de su colección. Cuando el propietario se percató de lo que había sucedido demandó a sus progenitores, quienes no tuvieron más opción que rendir cuentas ante la justicia.

De acuerdo con la agencia AP News , los papás de David Werking confesaron que habían arruinado las revistas y las películas de su hijo, teniendo en cuenta que eran los propietarios de la casa y por tanto podían deshacerse de los objetos que no les agradaban; sin embargo, su afirmación no fue suficiente para salir bien librados del pleito legal .

Un juez del distrito de Paul Maloney falló a favor del dueño de la colección pornográfica, argumentando que sus progenitores no tenían derecho a arruinar los objetos en cuestión, puesto que no eran de su propiedad. El tribunal aseguró que no tiene interés en realizar una audiencia probatoria, por lo que solo solicitó a las partes involucradas presentar informes sobre el valor de las piezas estropeadas.