Pasajera de avión pega chicle en el cabello de la mujer que obstruía la pantalla de su asiento

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que dos mujeres abordo de un avión inician una curiosa pelea. Sin cruzar ni una sola palabra, las pasajeras se encargaron de hacerse la vida imposible durante el trayecto. Una de ellas insistía en poner su largo cabello sobre la pantalla de entretenimiento de la viajera que estaba sentada detrás suyo, a quien no le agradó en absoluto la situación y no se quedó de brazos cruzados.

Aunque la afectada intentó resolver el dilema "por las buenas", empujando hacia un lado el cabello de la molesta pasajera, no obtuvo el resultado que esperaba, así que puso en marcha un plan para vengarse de ella. Primero moldeó con sus dedos una goma de mascar y sin pensarlo dos veces la pegó en las fibras capilares de la mujer, que por cierto, tardó bastante tiempo en percatarse de lo que estaba sucediendo.

Mientras completaba la primera fase de su "hazaña", una azafata que iba caminando por el pasillo notó que algo andaba mal, pero rápidamente desvió su mirada y decidió no involucrarse. Parece que la viajera no quedó conforme con el gran pegote de chicle que creó, por eso sacó un pequeño corta uñas y empezó a cortarle mechones de cabello a la turista rubia, pero eso no fue todo, al cabo de un rato le pegó un caramelo que había estado degustando y humedeció con café las puntas de su cabellera.

Este video viral causó sensación en redes sociales y desató todo tipo de comentarios, algunos cibernautas creen que la escena no es real, ya que es imposible que la mujer no haya sentido nada mientras le estaban manipulando el cabello. Las gorras que llevaban las viajeras son otro pequeño detalle que pone a dudar a los usuarios de internet, pues a simple vista son idénticas y esto podría indicar que se conocen e incluso podrían ser familiares.

"Es falso, no hay forma de que ella no sienta eso a menos que sea una peluca", "Esto es falso, son amigas que usan los mismos sombreros si te das cuenta", "Creo que esto no es real, solo un juego entre amigas", "Se nota que este video es falso y qué hermosa peluca", fueron algunas de las reacciones que generaron las imágenes.