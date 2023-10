Britney Spears fue detenida mientras conducía por haber cometido dos infracciones

‘La Princesa del Pop’, Britney Spears , vuelve a causar polémica en redes sociales, esta vez al ser detenida y multada por la patrulla de Caminos de California debido a que cometió dos infracciones. Cabe aclarar que la más reciente controversia en la que se vio involucrada se originó al postear en su cuenta oficial de Instagram un video en donde se le veía bailando mientras sostenía un par de cuchillos, lo que fue calificado por los internautas como “turbio”.

De acuerdo con la información entregada por el medio internacional Page Six, la intérprete de ‘Toxic’ fue arrestada el pasado 10 de septiembre por cometer dos infracciones. La primera de ellas es debido a que no tenía una licencia de conducción válida y la segunda fue por no poder proporcionarles a las autoridades un comprobante del seguro del vehículo.

Mira también: Fans piden que Britney Spears vaya a terapia tras publicar un video bailando junto a dos cuchillos

La cantante de 41 años tendrá que pagar una multa de 1.140 dólares con plazo máximo del 24 de octubre, cifra que en moneda colombiana se oscila casi los 5 millones de pesos.

Pese al incidente, los Policías informaron que la mujer cooperó durante todo el proceso y justamente su abogado Mathew Rosegart salió a defenderla, argumentando que la intérprete efectivamente “siempre tuvo una licencia y un seguro; este es el equivalente funcional de una multa de estacionamiento”.

No te pierdas: Britney Spears habló para ponerle fin a los rumores sobre su salud mental



¿Britney Spears se reunió con Maluma y J Balvin?

A través de redes sociales han viralizado un par de fotografías que retratarían un encuentro entre Spears y los cantantes colombianos Maluma y J Balvin en medio de un establecimiento ubicado en Nueva York.

Publicidad

La instantánea fue filtrada por TMZ. Allí se puede ver a la estadounidense sentada justo en medio de los cantantes de música urbana sacando la lengua y mostrándose muy animada.

Te puede interesar: Britney Spears se molesta con sus fans por alertar a la policía: "han invadido mi privacidad"

Muchos internautas, por su parte, han especulado que la reunión quizás se deba a una posible colaboración en la que estén trabajando; no obstante, dicha información no ha sido confirmada por los representantes de ninguno de ellos.

“Seguro le dijeron tienes que ir a Medellín”, “es lo más random que veremos hoy”, “nunca había visto a J Balvin y Maluma juntos”, “hasta parecen amigos de la universidad”, “de hecho, existe cierta canción de Britney que lo predice”, “se vienen cositas”, “esto de los crossovers impresionan menos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.