Bad Bunny anuncia que se tomará un descanso de la música en 2023: "Es para mí y mi salud emocional"

Tras un año lleno de grandes éxitos, records, gira, colaboraciones y mucha música, Bad Bunny reveló en entrevista exclusiva con la revista Billboard que se retirará, temporalmente, de los escenarios para descansar y enfocarse en su salud.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, aseguró el 'Conejo Malo'.

El intérprete de 'Ojos Bonitos' también se refirió a la presión que suele generar la fama en los artistas:

“Me siento en control. Llevo seis, cinco años, uno va cogiendo experiencia también. Sí, seis años no es nada, [pero] ahora mismo estamos en la época digital, todo el mundo tiene acceso a subir su música y de momento si explotaste, explotaste”.

En el 2022 Bad Bunny fue reconocido por Spotify como el artista más escuchado de todo el año, además, ha lanzado seis álbumes de estudio en cinco años, siendo 'Un verano sin ti' el más reproducido.

Con respecto al éxito del que goza actualmente y la presión mediática que ha atravesado, él puntualizo que:

"He podido superar y sanar muchas cosas en mi vida, y ahora siento esa seguridad. Nunca me he sentido tan centrado tanto en mi vida como en mi carrera. Tengo claro lo que soy y quién soy en términos de la industria de la música", puntualizó.