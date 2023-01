Ariadna Gutiérrez ahora sueña con ser un ángel de Victoria's Secret

Ariadna Gutiérrez concedió una entrevista este 30 de diciembre a W Radio , donde afirmó que aunque el incidente con Miss Universo “fue muy humillante para mí, esto no me lo va quitar nadie; la primera es la que cuenta”, y también aseguró que sería feliz si el año que viene cumple el sueño de trabajar con Victoria’s Secret.

La Señorita Colombia confesó que lo ocurrido el pasado 21 de diciembre en Miss Universo cuando la coronaron como reina por “error” y luego anunciaron que la ganadora era Miss Filipinas, le ha abierto muchas puertas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos de donde ha recibido varias propuestas de trabajo. ( ¡Desconcierto en Miss Universo! Ariadna Gutiérrez fue coronada pero le dieron el título a Filipinas )

Sobre el hecho comentó que “ha sido muy duro para mí; es un sueño por el cual había luchado. Desde que anunciaron que era Colombia no me dejaron mover, eso fue muy extraño. Es muy extraño que todo hubiera ocurrido así; fue muy extraño que se hayan demorado 4 minutos. Hay mil maneras de hacer las cosas; lo hubieran hecho al día siguiente o en un comunicado, no fue la forma adecuada. Ya cerré este ciclo de mi vida”.

Ahora que se considera libre para aceptar muchos trabajos como modelo, a propósito la revista TvyNovelas publicó que según rumores algunos voceros de Victoria’s Secret podrían incorporarla como el nuevo ángel de 2016 para lucir sus líneas de ropa interior.

De ser así, podríamos ver pronto a la virreina universal, Ariadna Gutiérrez, cumpliendo su sueño en las reconocidas pasarelas del mundo luciendo las alas de esta importante marca.

