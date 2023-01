Antes de 'stalkear' a alguien, asegúrate de seguir estos consejos

Todos hemos estado en algún momento mirando el perfil de Instagram de aquellas personas que han logrado sacar lo mejor o lo peor de uno, cuando accidentalmente le damos 'like' a una de sus fotografías más antiguas.

Al ver al corazón rojo parpadear en la pantalla ya no hay vuelta atrás, sabemos que esa persona recibirá una notificación del 'Me gusta', lo retires inmediatamente o no. Así que, con la esperanza de que esto nunca te vuelva a suceder, a continuación te mostramos algunos tips que te ayudarán a stalkear libremente por Instagram.

Publicidad

¡Puedes ver las historias en Instagram sin dejar rastro!

Primero entra a tu cuenta y deja que se carguen todas las historias en la parte superior. Luego dirígete a tus ajustes de Wi-Fi o Data y desactívalo. Regresa al Instagram y da click en la historia que quieres ver. Una vez que la hayas visto, ciérrala. Vuelve a encender tu Wi-Fi y listo.

¿Cómo ver el muro de la persona sin dar un ‘Me gusta’ accidentalmente?

Es similar a la anterior. Si quieres evitar ese incomodó momento, que muy seguramente a todos nos ha pasado, entra al perfil de Instagram que quieres espiar. Ve ajustes y desactiva tu Wi-Fi, una vez hecho esto, ve a Instagram y stalkea sin problemas.

Publicidad

Se pueden compartir imágenes del muro que estás stalkeando ¡sin que el usuario se entere!

Si quieres comentar con alguna persona una fotografía sin que el usuario se entere, simplemente presiona el icono de avión de papel debajo de la imagen y envíala en un mensaje privado.

Publicidad

¡Cuidado! Las capturas de pantalla te delatan

Instagram notificará inmediatamente a la persona que has tomado una captura de pantalla de su contenido por medio de un mensaje directo.

Publicidad

Luego de seguir estos pasos podrás disfrutar tu 'investigación' sin tener que preocuparte por esas pequeñas equivocaciones que te terminan delatando y pronunciando la conocida frase: “Tragame tierra”.

¡Ahora a stalkear con libertad!